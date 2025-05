Cannes 2025, Robert De Niro riceve la Palma d'Oro alla carriera

L'attore due volte premio Oscar e presidente di giuria del festival francese nel 2011 ha ricevuto il premio da Leonardo DiCaprio durante la cerimonia d'inaugurazione della 78a edizione. E si è scagliato contro Trump

A premiarlo, come da voci insistenti nelle ultime ore, è stato Leonardo DiCaprio, da molti considerato il suo erede. Robert De Niro ha ricevuto la sua Palma d’Oro onoraria a Cannes, dopo aver sfilato sulla Croisette con la compagna Tiffany Chen. De Niro è stato premiato nel corso della cerimonia d’apertura della 78ª edizione del festival, inaugurato ufficialmente dalla presidente di giuria Juliette Binoche. A dichiarare l'apertura ufficiale della 78a edizione del Festival del cinema di Cannes, però, è stato a sorpresa Quentin Tarantino.

De Niro contro Trump Nell'accettare il premio, De Niro si è scagliato contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendolo "filisteo" e invitando la gente a "organizzarsi e protestare" di fronte a quella che lui ritiene essere una grave minaccia per la democrazia americana.

Le parole di DiCaprio “Il lavoro di De Niro non è solo fatto dei ruoli che ha interpretato, ma anche del modo in cui ha ispirato gli attori a fare il proprio mestiere non come una semplice performance, ma come una trasformazione profonda". Così DiCaprio ha introdotto il collega con cui ha recitato per la prima volta, ancora giovanissimo, in Voglia di ricominciare, nel 1993. "A Los Angeles tutti i giovani attori lo seguivano, lo osservavamo da ogni angolazione, cercando di capire come riuscisse ad appassionarsi completamente ai suoi personaggi. È stato un esempio, un modello. Non era solo un altro grande attore. Era l'attore".

La carriera Nato e cresciuto a New York ma di origine italiana, De Niro ha esordito ufficialmente come attore nel 1968, diretto da Brian De Palma in Ciao America! dopo le prime esperienze non accreditato in due film di Marcel Carné, Tre camere a Manhattan e I giovani lupi. Nel 1973 ha iniziato un’altra collaborazione lunga e proficua con un altro regista italo-americano, Martin Scorsese, che lo ha diretto in Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno, prima di sceglierlo ancora per capolavori come Taxi Driver, Toro scatenato, Re per una notte, Casinò e i più recenti The Irishman e Killers of the Flower Moon.