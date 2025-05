Festival del Cinema di Cannes 2025, la guida con tutte le informazioni

Ogni anno, Cannes si distingue per la qualità e l'autorevolezza dei professionisti chiamati a valutare le opere in gara. Anche l’edizione 2025 conferma questa tradizione, affidando il giudizio sui film del Concorso Internazionale a una squadra eterogenea, guidata da una figura simbolo del cinema d’autore europeo.

A presiedere la giuria principale sarà Juliette Binoche, icona del cinema francese e internazionale, già premiata sulla Croisette nel 2010 con il riconoscimento per la miglior interpretazione femminile grazie al film Copia Conforme di Abbas Kiarostami. Accanto a lei, un gruppo di esperti e artisti provenienti da ogni angolo del mondo arricchirà con la propria sensibilità la valutazione delle opere in concorso.

Tra i nomi selezionati figurano Halle Berry, attrice americana nota per i suoi ruoli in Monster’s Ball e Cloud Atlas, e Payal Kapadia, regista indiana la cui opera All We Imagine As Light – Amore a Mumbai ha conquistato il Grand Prix nel 2024.

A rappresentare l’Italia, ci sarà Alba Rohrwacher, attrice affermata anche a livello internazionale grazie a produzioni come L’Amica Geniale e Maria.

La giuria si arricchisce poi della voce letteraria di Leïla Slimani, scrittrice franco-marocchina vincitrice del premio Goncourt per Ninna Nanna, e dell’esperienza documentaristica di Dieudo Hamadi, autore congolese di opere come Downstream to Kinshasa. La componente asiatica è garantita dal regista coreano Hong Sangsoo, apprezzato per titoli come On the Beach at Night Alone e Right Now, Wrong Then. Completano il gruppo il regista e produttore messicano Carlos Reygadas, conosciuto per Post Tenebras Lux, e l’attore statunitense Jeremy Strong, celebre per la sua interpretazione nella serie Succession e nel film The Apprentice.

Per quanto riguarda la sezione Un Certain Regard, il compito di guidare la giuria è stato affidato alla regista britannica Molly Manning Walker, rivelazione del Festival di Cannes 2023 grazie al suo debutto How To Have Sex, vincitore proprio in questa sezione. Al suo fianco lavoreranno Louise Courvoisier, regista francese già apprezzata per Holy Cow; Vanja Kaludjercic, direttrice artistica del Rotterdam International Film Festival; Roberto Minervini, documentarista italiano noto per film come I Dannati e Louisiana (The Other Side); e l’attore argentino Nahuel Pérez Biscayart, interprete riconosciuto per 120 Battiti al Minuto e Kill The Jockey.