Festival di Cannes 2025, Palma d’oro alla carriera a Robert De Niro

L'attore e regista sarà premiato con la Palma d’Oro onoraria alla carriera al 78° Festival di Cannes. Il riconoscimento verrà consegnato durante la cerimonia d’apertura del 13 maggio 2025, seguita da una masterclass con il pubblico

A 14 anni dalla sua presidenza della giuria del Festival di Cannes, Robert De Niro torna al Festival di Cannes da protagonista. Il celebre attore, regista e produttore americano riceverà la Palma d’Oro onoraria alla carriera il 13 maggio 2025, in occasione della cerimonia di apertura della 78ª edizione del festival. Il giorno successivo, il 14 maggio, De Niro incontrerà il pubblico in una masterclass speciale che si terrà sul palco del Debussy Theatre. "Provo sentimenti così forti per il Festival di Cannes… – ha dichiarato De Niro – Soprattutto ora che ci sono così tante cose nel mondo che ci allontanano, Cannes ci unisce: narratori, registi, fan e amici. È come tornare a casa." Nel comunicato ufficiale, il Festival rende omaggio all’attore con parole cariche di ammirazione: «Ci sono volti che rappresentano la Settima Arte e battute di dialogo che lasciano un segno indelebile nella cinefilia. Con il suo stile interiorizzato, che emerge in un sorriso gentile o in uno sguardo severo, Robert De Niro è diventato una leggenda del cinema."

Un talento che ha segnato generazioni di registi e spettatori Nato e cresciuto a New York, figlio di artisti, De Niro ha fatto della propria esperienza urbana una risorsa interpretativa, dando vita a personaggi iconici fin dai suoi esordi nei film di Brian De Palma. La sua lunga e fruttuosa collaborazione con Martin Scorsese, iniziata nel 1973 con Mean Streets, ha segnato la storia del cinema. Memorabile la sua performance in Il Padrino - Parte II, che gli valse l’Oscar come miglior attore non protagonista. Nel 1976, De Niro fu protagonista di due titoli in selezione ufficiale a Cannes: Novecento di Bernardo Bertolucci e Taxi Driver di Scorsese, vincitore della Palma d’Oro. Da allora, l’attore ha dato prova di un approccio perfezionista e trasformativo, come in Toro scatenato, dove ingrassò di 30 chili per il ruolo. Approfondimento Taxi Driver, il film con Robert De Niro torna al cinema: il cast oggi