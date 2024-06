13/14 ©Ansa

USCITA IN SALA - La prima assoluta del film avvenne a New York il 17 febbraio 1984, poi fu proiettato al Festival di Cannes il 20 maggio e poi uscì in Francia. Negli Usa e in Canada invece arrivò in sala l’1 giugno (e fu un flop per colpa del montaggio). In Italia i cinema lo proiettarono solo dopo l’estate, a partire dal 28 settembre. In Europa il film ebbe ottimi riscontri al botteghino. In totale nel mondo incassò 19 milioni di dollari (a fronte di un budget di 30)