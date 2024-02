Il cinema che non c’è, storie di film incompiuti, boicottati o sognati

“V'è una nostalgia delle cose che non ebbero mai un cominciamento " , scriveva Carmelo Bene nella sua autobiografia. E si prova questa romantica e dolceamara emozione nel leggere Il Cinema che non c’è – storie di film incompiuti, boicottati o solo sognati. Vergato dal giornalista e scrittore Davide Mazzocco, pubblicato da Bietti Edizioni nella collana fotogrammi, curata dalla volitiva Ilaria Floreano, il libro è un florilegio di sorprese, il racconto del perpetuo duello tra l’immaginazione e la realtà, tra il genio creativo e la regolatezza di chi è costretto spesso e volentieri a far quadrare i conti e i bilanci. Il volume ci trasporta, con la magia di cui talvolta, la letteratura è capace, in un multiverso, in un eterno What If. Basti pensare al mitico Dune immaginato dall’inarrivabile e talentuoso Alejandro Jodorowsk y, Ora è nelle sale l’ipnotico e travolgente Dune-Parte Due, sequel del kolossal tratto dal romanzo di Frank Herbert e firmato da Dennis Villeneuve, tuttavia ci si lascia andare al piacere di immaginare come sarebbe stata la pellicola ideata dal maestro della psicomagia e che nel cast prevedeva tra gli altri, la presenza di Salvador Dalì, Mick Jagger e Amanda Lear . Crediamo che l’eterno conflitto tra gli Atreides e gli Arkonnen per il dominio del pianeta Arrakkis sarebbe risultato un inusitato e stupefacente deliro lisergico in virtù del talento ribelle e non omologato del regista cileno naturalizzato francese. E grazie al libro di Mazzocco possiamo assaporare quella volatile e unica spezia.

Orson Welles, tra Don Quixote e Cuore di Tenebra

"Quello pensa che odio completare i film perché finire equivale a morire, per me. Credevo riuscisse a rendersi conto che non finire un lavoro in realtà è non farlo affatto – cioè non un suicidio, ma un omicidio".

Basta questa frase di Orson Welles che apre l’introduzione del libro per comprendere quanto il regista e attore di Quarto potere abiti in queste pagine, nello stesso modo in cui Charles Foster Kane, viveva nel sontuoso palazzo di Xanadu (o Candalù nella versione italiana). Dal Don Quixote pèrduto nella Mancha a quel Cuore di tenebra annegato nelle acque del fiume Congo. Le occasioni mancate da Welles sono numerose quanto i goal divorati dal centravanti Egidio Calloni, soprannominato sciagurato dal magister Gianni Brera. Eppure, al netto della delusione, dello sconforto, il volume ci rammenta quanto sia efficace la massima di Beckett. “Fallire ancora. Fallire meglio.”. Il romanzo Hearth of Darkness di Conrad si è trasfigurato in Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, capolavoro assoluto della settima arte. Per citare le parole di Mazzocco: “In certi casi, il fallimento di un certo progetto nelle mani di un certo autore è divenuto trampolino di lancio per il successo, con un lavoro simile ma diversamente gestito, di un collega”.