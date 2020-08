Alfred Hitchcock, tutti i cameo del regista nei suoi film

1/41

Come racconta Hitchcok a Truffau nel celebre libro-intervista, all'inizio i cameo del regista erano dettati da esigenze tecniche: «Era strettamente funzionale, perché bisognava riempire lo schermo. Più tardi è diventata una superstizione e infine una gag. Comunque oggi è una gag abbastanza ingombrante, e per permettere alla gente di vedere il film con tranquillità, mi preoccupo di farmi notare nei primi cinque minuti.» In Il pensionante (1927), il primo film fi Alfred Hitchcock, il regista appare due volte: la prima, è seduto di spalle nella redazione di un giornale; .