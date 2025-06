Sky Inclusion Days 2025, intervista a Giulia Vecchio

Ecco un estratto della sua intervista:



“Secondo me la comicità, ma in generale l’arte, è un terreno accessibile a tutti, non ha un genere così preciso. Ad esempio, al GialappaShow la maggior parte degli autori sono uomini, ma li sento ridere tantissimo. In quel caso vuol dire che hai beccato l’imitazione giusta e questo implica che non c’è una comicità per donne, la comicità è universale”. Lo ha detto Giulia Vecchio, raccontando le complicazioni che una donna può incontrare nel crearsi una strada nel mondo della comicità. Nel corso dell’intervista un passaggio importante ha riguardato Monica Setta, che non ha preso bene un’imitazione e con la quale Giulia si è successivamente sentita: “C’è stato uno scambio iniziale molto carino con Monica Setta, però poi insomma ognuno ha la propria percezione di sé e ci possono essere cose che danno fastidio. La cosa importante è un po’ proteggere quello che è un tasto della nostra Costituzione: la libertà di espressione. C’è un limite sottile, ma è importante fare parodia, ironia e satira perché questo riguarda le nostre radici più antiche, anche per illuminare uno spaccato e perché è un pretesto per parlare di qualcos’altro. L’imitazione racconta un mondo, perché si rivedono in essa tanti contesti, tante persone… è un gioco teatrale, il personaggio imitato è dentro un contesto ironico. In quel caso, vorrei sottolineare che era un contesto di interviste al femminile un po’ retoriche che mi facevano sorridere e da lì è partito tutto. Con lei, comunque, ci siamo sentite solo all’inizio, poi ognuna ha preso il suo palco”.

Il programma aggiornato in tempo reale e tutte le informazioni per partecipare all’evento e seguire i dibattiti dal vivo, sono disponibili su inclusiondays.sky.it.