1/13 Skybound Entertainment

The Walking Dead: Daryl Dixon - Sky Atlantic. Debutta il 2 giugno la prima stagione della serie spin-off di The Walking Dead, seguita il 23 giugno dalla stagione due. Nel corso delle puntate, Daryl Dixon approda in Francia e si lancia in un viaggio epico per sopravvivere in una terra straniera post-apocalittica, lottando per ritrovare la strada di casa

The Walking Dead: Daryl Dixon, da lunedì 2 giugno in esclusiva su Sky e NOW