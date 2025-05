Comicon, i The Jackal presentano clip e trailer di Pesci Piccoli 2

Il gruppo di attori comici e creator ha presentato al pubblico della kermesse campana alcune clip e il trailer finale del nuovo ciclo di episodi che arriverà in streaming dal 13 giugno su Prime Video.

Nella nuova stagione della serie il pubblico entrerà nel vivo delle storie dei protagonisti scoprendo lati inediti della loro personalità

Bagno di folla a Napoli per i The Jackal, guest star della seconda giornata del Comicon 2025, in corso fino a domenica 4 maggio alla Mostra d'Oltremare.

I visitatori della kermesse si sono messi in fila per ore per accaparrarsi un posto al panel al Teatro del Mediterraneo dedicato a Pesci Piccoli 2, evento a cui hanno preso parte Aurora Leone, Fabio Balsamo, Ciro Priello, Gianluca Colucci in arte Fru, Martina Tinnierello e Francesco Ebbasta, regista e co-ideatore dello show con Alessandro Grespan.

Il pubblico del Comicon ha visto in anteprima diverse clip e il trailer della nuova stagione della serie, contenuti inediti del titolo disponibile per tutti su Prime Video in streaming dal 13 giugno - visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Pesci Piccoli 2 è il seguito delle avventure della stagione d'esordio, sul piccolo schermo nel 2023. Due anni dopo i protagonisti sono cresciuti e, con essi, anche l'impegno produttivo dei The Jackal.

Pesci Piccoli 2, un prodotto firmato The Jackal Francesco Ebbasta, regista, sceneggiatore e socio fondatore dei The Jackal, è emozionato nel parlare di Pesci Piccoli 2, l'unico ad oggi dei tanti progetti della sua carriera ad avere un seguito ufficiale, ammette col sorriso.

L'idea di sequel non è scontata per chi è nato artisticamente nell'epoca della produzione di contenuti digitali, per natura brevi, estemporanei, non per forza lineari, ma i protagonisti dell'agenzia al centro dello show meritavano uno sviluppo delle loro storie, appena accennate nei sei episodi che compongono la prima stagione.

Nei nuovi episodi, otto in totale, entreremo dentro le vite di ciascuno e capiremo cosa li spinge ad essere come sono.

Un lavoro che segna una fase matura per i The Jackal, che sono nati esattamente venti anni fa e che questa volta, hanno fatto tutto con le proprie risorse interne: dalla scrittura, al montaggio, alla regia. Pesci Piccoli 2 è stato un banco di prova per il collettivo, un longform seriale nel quale c'è tutto l'universo The Jackal che il pubblico ama, più qualche chicca, vedi l'incursione nel mondo dell'animazione con le prime sequenze cartoon presentate a Napoli.

Martina Tinnierello - Greta nello show, personaggio che ha esordito due anni fa - racconta con stupore il modo in cui nasce la comicità di The Jackal. “Tutti contribuiscono alla sceneggiatura, nessuno impone la propria visione agli altri. Un processo di creazione veramente unico”. Leggi anche Pesci piccoli, i piedi di Ciro fulcro della 1° clip della serie TV

La nuova stagione: dramma, comicità e omaggi stravaganti Con la proiezione delle clip si entra nel vivo della nuova storia, nata da un lavoro di scrittura precisissimo.

Com'è la nuova stagione? “Non l'ho vista”, risponde Fabio Balsamo che fa esplodere le risate del pubblico. È lui a parlare dell'approccio inedito ai personaggi. “C'è stata la volontà di analizzare il vissuto dei personaggi entrando nel vivo delle loro storie”, ha detto l'attore comico napoletano. Gli fa eco Gianluca Fru rivelando che la nuova stagione è drammatica per il cinquanta per cento: “C'è una grattugiata di drama”, dice l'attore, anche presentatore inviato di Pechino Express 2025.

La vita è l'insieme di dramma e commedia, spiega Balsamo, e questa stagione segue l'equilibrio contraddittorio della realtà, sul modello della grande commedia amara italiana.

In Pesci Piccoli 2 si ride e si piange, scherzano i The Jackal che perdono mai il gusto di lavorare divertendosi, pure parecchio. Lo confermano loro stessi nel raccontare uno degli episodi più esilaranti e pazzeschi della nuova stagione che omaggia il Fantabosco, l'universo della Melevisione, riferimento non esplicito ma riconoscibile, rifugio mitico dell'infanzia anche di molti dei presenti in sala.

La clip con le anticipazioni mostra il sogno lucido di Fru che si risveglia in una realtà altra, uno spazio magico che fa largo anche a Danilo Bertazzi, guest star di uno dei tanti camei presenti nella serie. “Avevo la sensazione di dirigere la recita delle elementari”, dice Francesco Ebbasta parlando della poca serietà che troppe volte regna sul set - per fortuna, aggiungiamo noi. Vedi anche Name That Tune - Indovina la canzone, con Ciro Priello e Fabio Balsamo

Guest star: Danilo Bertazzi e Beppe Vessicchio Il tema guest star incuriosisce il pubblico ma nessuno sul palco vuole sbottonarsi troppo. “Il cameo di una celebrità fa parte dei The Jackal fin dagli inizi”, dice Ciro Priello e la scelta dei nomi da coinvolgere parte dalla scrittura spiega l'attore.

“Ci piace scegliere personaggi e inserirli in ambiti diversi da quelli in cui li vediamo di solito”, precisa Aurora Leone che vanta qualche precedente sullo schermo con Beppe Vessicchio, richiamato anche per i nuovi episodi.

Divertimento a parte, la seconda stagione di Pesci Piccoli, che conserva il sottotitolo originale "Un'agenzia. Molte idee. Poco budget", è stata costruita per rivelare il vero carattere dei protagonisti. Per Ciro e Fru, ad esempio, sarà un vero e proprio viaggio nella loro psiche.

Un viaggio fatto sempre con onestà emotiva, aggiunge Fabio Balsamo, che ribadisce come il compito di attori che come loro, hanno un'identità ben definita presso il pubblico, sia quello di colmare la distanza tra ciò che si è e chi si va ad interpretare.

Loro, i The Jackal, sono proprio come li vediamo in tv e sul web? In parte sì, confermano. Del resto, dice Balsamo, molte storie nascono proprio dalle scemenze che fanno nel loro vero ufficio.