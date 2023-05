Pesci piccoli, la prima clip della serie televisiva dei The Jackal

È uscito un video ufficiale di "Pesci piccoli – Un'agenzia. Molte idee. Poco budget”, la serie televisiva di The Jackal. In questa clip vengono mostrate nuove immagini dell'attesissimo show, prima serie televisiva comedy prodotta e ideata dalla content factory The Jackal, in arrivo su Prime Video dall’8 giugno. I massimi protagonisti di questo filmato sono i piedi di Ciro

In queste ore è stata condivisa sui canali ufficiali di Amazon Prime Video la prima clip ufficiale, che mostra infatti Ciro e Fru discutere circa le foto dei piedi di Ciro.



Potete guardare la prima clip di Pesci piccoli – Un'agenzia. Molte idee. Poco budget nel video che trovate in fondo a questo articolo.