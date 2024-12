Ballando con le stelle, Mariotto torna tra i giurati. Scuse in diretta

Spettacolo

Sabato 28 settembre ha preso il via la nuova edizione del talent show. Che, condotto ancora una volta da Milly Carlucci e con una giuria confermatissima, ha accolto un supercast dall'età eterogenea. Tra i concorrenti giovani showgirl, figlie d'arte, ex sportive, glorie del canto e della tv

Milly Carlucci torna a condurre Ballando con le Stelle, talent show in onda dal 2005. Un vero e proprio record, per lei e per il programma, che si pone come il più longevo varietà della Rai ancora oggi in onda. L'edizione 2024 dello show avrà due puntate in più, con tredici coppie pronte a darsi battaglia