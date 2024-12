Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto lascia lo show?

"Il giudice non si è sentito bene a causa dello stress dei tanti impegni di questo periodo come stilista": a spiegarlo è stato l'ufficio stampa di Gattinoni, maison di cui è direttore creativo

Ora è arrivata la spiegazione di Gattinoni , maison in cui Guillermo Mariotto riveste il ruolo di direttore creativo. "Non si è sentito bene a causa dello stress dei tanti impegni di questo periodo come stilista ", ha spiegato l'ufficio stampa nel corso di una telefonata con Ansa.

"Milly, si è infortunato anche lui" aveva suggerito la giudice Selvaggia Lucarelli, alludendo proprio all'infortunio di Peron e al ritiro di Nina Zilli dalla gara per un ennesimo problema alle costole. "Spero di no, gli voglio bene, forse si è sentito poco bene" rispondeva Carlucci, annunciando che per motivi di equità sarebbero stati annullati i voti precedenti dello stilista.

" Si è alzato e si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo " ha spiegato Milly Carlucci dopo l'esibizione di Amanda Lear. E dopo che, nel corso della prima semifinale, ha dato forfait anche Samuel Peron ( FOTO ), accorso in sostituzione di Angelo Madonia e ora sostituito a sua volta da Pasquale La Rocca.

Le voci sui social

Dopo che Guillermo Mariotto ha abbandonato lo studio, sui social si sono rincorse decine di ipotesi. Roberto Alessi ha riferito che lo stilista si è recato in ospedale per visitare un membro del suo atelier ricoverato, per poi tornare al lavoro su un'importante commessa per un reale saudita.

Tuttavia c'è chi sostiene che - durante la puntata - ci siano stati diversi segnali del suo malumore. Dopo l'esibizione di Amanda Lear, ballerina per una notte, ha detto: "Posso parlare De Andreis? Scusate tutti perché posso parlare"; riferendosi a Giancarlo De Andreis, tra gli autori dello show. "Mariotto sei un giudice, torna a fare il giudice", lo ha poi ammonito Milly Carlucci, dopo che si era alzato per abbracciare Lear. Sembra che, effettivamente, poi sia andato via con lei. O, almeno, questo è ciò che si intuisce dai video girati nel dietro le quinte da Selvaggia Lucarelli e poi postati sui social media.

Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi comunicati ufficiali da parte di Ballando con le Stelle.