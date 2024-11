Sonia Bruganelli su Angelo Madonia cacciato da Ballando con le Stelle

Il ballerino è stato allontanato dal programma per divergenze professionali ma, la compagna, anche lei in gara nello show, sostiene di esserne venuta a conoscenza insieme al pubblico

Angelo Madonia è stato "espulso" da Ballando con le Stelle nella giornata di lunedì 25 novembre, per via di divergenze professionali. La compagna, Sonia Bruganelli, eliminata dal programma sabato 23, ha appreso la notizia durante la tradizionale ospitata a La vita in diretta.

La sorpresa di Sonia Bruganelli

"Ho sentito la notizia insieme a voi, ero in ascensore", ha detto Sonia Bruganelli. "Non so cosa dire, ci sono state delle divergenze da entrambe le parti e non se la sono sentiti di continuare. Non ho ancora parlato con Angelo, non so cosa sia accaduto, non ne ho la più pallida idea".

Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta e giurato speciale di Ballando con le Stelle, ha spiegato che mai prima d'ora un ballerino era stato allontanato dallo show.

Ma cosa ha portato all'esclusione di Madonia? "Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia", ha ironicamente commentato Selvaggia Lucarelli dopo l'esibizione, facendo riferimento all'eliminazione della compagna di Madonia. Il ballerino, però, non ha gradito. Nel dietro le quinte ha rifiutato di concedere interviste e, da lì, ci sarebbe stato un crescendo di tensioni culminate nell'eliminazione.