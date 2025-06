Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Firenze, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento live con la musica dei Pinguini Tattici Nucleari. La formazione (FOTO), guidata dalla voce di Riccardo Zanotti, salirà sul palco della Visarno Arena di Firenze, mercoledì 25 giugno, per quello che promette d'essere un vero e proprio show teatrale.

L'Hello World – Tour Stadi 2025

L'Hello World – Tour Stadi 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, fa tappa a Firenze. I suoi sono spettacoli fuori scala, in cui la musica incontra la tecnologia e l'immaginazione, a ricordare le cerimonie olimpiche, per la regia di Filippo Ferraresi e sotto la direzione musicale di Marco Paganelli. Il palco presenta due bracci laterali che abbracciano il pit gold, e una passerella centrale un po' più corta. Mentre, al centro della scenografia, spiccano schermi che proiettano un mondo che pare uscito dai videogames. Tutto, durante il concerto, è sorprendente. A cominciare dai diciotto cannoni che, in apertura, sparano 300 chili di coriandoli. E per concludersi con un gran finale pensato per essere cantato ad un falò tra amici, con le passerelle che s'accendono con lingue di fuoco, il braciere centrale che brucia e il mandala scenografico si anima con un grande anello di fuoco.