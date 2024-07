Angelo Madonia conferma la relazione con Sonia Bruganelli

Il ballerino e insegnante di danza della tv ha rivelato in un'intervista che l'amicizia con l'ex moglie di Paolo Bonolis è diventata una relazione, “qualcosa di molto bello” che intendono proteggere



Con un'intervista rilasciata a Novella 2000, Angelo Madonia fa chiarezza sulle molte voci che da diversi mesi lo vorrebbero come nuovo compagno di Sonia Bruganelli, produttrice e volto della tv.

Il ballerino di Ballando con le Stelle, che in precedenza aveva parlato dell'esistenza di una bella amicizia con la ex moglie di Paolo Bonolis, è uscito allo scoperto: lui e l'opionionista de L'isola dei famosi sono una coppia e, in questo momento, stanno vivendo “qualcosa di molto bello”.



Madonia: “Stiamo vivendo qualcosa di molto bello” Da mesi i vip watchers tenevano d'occhio Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, avvistati spesso insieme in pubblico.

La recente intervista rilasciata da Madonia a Novella 2000 mette fine alle voci e rivede le precedenti dichiarazioni rilasciate da lui stesso in cui ammetteva che l'opinionista de L'isola era solo un'amica.

“Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo”, ha detto il ballerino palermitano, che ha fatto parte del cast di Ballando con le stelle per la prima volta quasi dieci anni fa, diventando maestro nel 2022. Il popolare programma televisivo dedicato alla danza e ai vip non solo ha dato notorietà a Madonia ma lo ha reso protagonista delle cronache rosa. In tv è nato, infatti l'amore con Ema Stokholma che ha appassionato gli spettatori.

Dopo la fine della relazione il ballerino avrebbe conosciuto Bruganelli. L'incontro era avvenuto in Spagna dove lei, insieme a degli amici, era andata a vedere Bailando con Las Estrellas.

Poi, diversi mesi di avvistamenti, e ora la conferma della relazione. approfondimento Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, prima intervista sulla separazione

Con Bruganelli presto in tv? Angelo Madonia si è sbilanciato sull'amore che sta vivendo con Bruganelli, una relazione che entrambi non nascondono ma che vogliono proteggere dalle chiacchiere.

Fino a questo momento Madonia aveva definito il volto della tv Mediaset “una cara amica” che frequentava in virtù dell'esistenza di vari amici comuni.

La relazione, ormai ufficiale, potrebbe fare un salto nei prossimi mesi. Da qualche settimana, tra le tante indiscrezioni che circolano sui programmi televisivi della prossima stagione, si discute della possibilità che Bruganelli entri a far parte del cast dell'edizione 2024 di Ballando con le stelle. Tutto è ancora da decidere, lo show inizierà il prossimo 28 settembre. approfondimento Il 2023 è l'anno delle coppie scoppiate: le star che si sono lasciate