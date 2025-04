Mel Gibson potrà tornare armato: via libera dal Dipartimento Giustizia

Il precedente per violenza domestica

Nel 2011, Gibson aveva perso il diritto a possedere armi in seguito a un caso di violenza domestica nei confronti della sua compagna di allora, Oksana Grigorieva. Lo scorso marzo, Elizabeth Oyer, responsabile del Dipartimento della Giustizia per i perdoni giudiziari, si era dimessa dopo aver rifiutato la richiesta di riabilitare l’attore: “È pericoloso. Non è in gioco la politica ma la sicurezza delle altre persone”, aveva dichiarato. L’iniziativa rientra in un più ampio piano promosso da gruppi conservatori per restituire il diritto al porto d’armi a individui con precedenti penali, anche per reati legati alla violenza domestica.