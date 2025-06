19/19 ©Getty

Nel 2025, Alvaro Vitali era tornato a recitare in Vita da Carlo. "Quando abbiamo annunciato che Alvaro Vitali sarebbe stato tra le guest star di Vita da Carlo 4 sui social mi hanno scritto 'hai fatto bene, poverino'. Ma io non l'ho preso perché 'poverino', per me funzioni o non funzioni. E lui funzionava", ha raccontato Carlo Verdone a proposito di quella sua (ultima) comparsata