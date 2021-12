2/18 ©Webphoto

Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni, questo il suo vero nome, era nato a Fontana Liri, nel Frosinate, il 28 settembre 1924. Di umili origini, inizia a lavorare come disegnatore tecnico per il Comune di Roma. Dopo la fine della guerra, comincia a prendere lezioni di recitazione ed entra a far parte del Centro Universitario Teatrale. Alla fine degli anni Quaranta debutta sul grande schermo con la trasposizione cinematografica de I Miserabili di Riccardo Freda

