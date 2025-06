Maturità, vip che si preparano, da Sarah Toscano a Chanel Totti. FOTO

7/9 ©Ansa

Andrea Kimi Antonelli, giovane talento della Formula 1 e icona per i giovani, affronterà l’Esame di Stato senza rinvii. Corre per Mercedes e frequenta l’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno. L’esame è stato incastrato tra un impegno sportivo e l’altro, a causa del campionato mondiale. Per lui, studio e gare convivono in perfetto equilibrio