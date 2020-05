Francesco Totti, classe 1976, ha pubblicato un emozionante post sul profilo Instagram che vanta più di tre milioni e mezzo di follower. L’ex calciatore ha condiviso uno scatto insieme alla secondogenita Chanel per festeggiare il suo compleanno.

Uno dolce scatto di Francesco Totti e sua figlia Chanel, in questo modo l’ex calciatore ha fatto gli auguri su Instagram alla secondogenita. Il post ha già ottenuto più di 200.000 like in due ore.

Francesco Totti: gli auguri alla figlia Chanel

Oggi, mercoledì 13 maggio, Chanel Totti compie tredici anni. L’ex capitano della Roma ha voluto festeggiare il compleanno pubblicando uno scatto che ha subito fatto centro nel cuore del pubblico. Il post, condiviso sul profilo Instagram da oltre tre milioni e mezzo di follower, ritrae il calciatore insieme alla figlia.

Francesco Totti, classe 1976, ha corredato la foto con un messaggio di affetto: “Diventi sempre più bella...ogni anno che passa!!! Buon compleanno amore mio”.