Landman 2 si farà? Cosa ha detto il protagonista Billy Bob Thornton

Nonostante al momento Paramount+ non abbia fornito alcuna anticipazione sul destino di Landman, gli attori protagonisti hanno espresso entusiasmo per la produzione.

La serie tv, creata da Taylor Sheridan e Christian Wallace , vede protagonista Billy Bob Thornton nel ruolo di Tommy Norris, gestore di crisi di una compagnia petrolifera. Nel cast anche Jon Hamm e Demi Moore ( FOTO ). A pochi giorni dall’uscita del finale di stagione, People ha raccolto tutte le indiscrezioni per cercare di fornire un quadro sul futuro della produzione.

Intervistato da Entertainment Weekly, Billy Bob Thornton ha dichiarato: “Capisco che se faremo la seconda stagione, sarà intorno a febbraio o marzo, verso quel periodo”. L’attore ha proseguito: “Voglio dire, vedremo. Dipende sempre da come andranno le cose, non lo puoi mai sapere in questo settore. Ma se dovessimo farla, credo che sarà intorno a quel periodo”. Nel corso di un’intervista con Deadline, Demi Moore ha parlato del collega Jon Hamm: “È stato fantastico e conosco Billy Bob Thornton da molto tempo”.