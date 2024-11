La nuova produzione di Taylor Sheridan, creatore di Yellowstone, segue il suo collaudato schema di successo: grandi star come Billy Bob Thornton, Demi Moore e Jon Hamm, ambientazione nel mondo dell’industria petrolifera texana, protagonisti cowboy, capitalismo e azione. La storia segue Tommy Norris (Thornton), un "fixer" per una compagnia petrolifera texana, che affronta cartelli della droga, polizia e famiglie colpite dalla morte di lavoratori sui pozzi. Lo show è disponibile su Paramount+



È uscita su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q) la serie televisiva Landman, la nuova produzione di Taylor Sheridan, che da buon creatore di Yellowstone offre ai fan dello show capitanato da Kevin Costner un nuovo progetto succulento.

La nuova produzione di Sheridan, infatti, segue il suo collaudato schema di successo: grandi star come Billy Bob Thornton, Demi Moore e Jon Hamm, ambientazione nel mondo dell’industria petrolifera texana, protagonisti cowboy, capitalismo e azione. La storia segue Tommy Norris (Thornton), un "fixer" per una compagnia petrolifera texana, che affronta cartelli della droga, polizia e famiglie colpite dalla morte di lavoratori sui pozzi.

Insomma, per gli appassionati di neo-western, Taylor Sheridan e tutto ciò che esce dal suo cappello magico (cappello non da mago, ma stavolta da cowboy, fatecelo dire) equivale sempre a un pollice alzato. Ex cowboy texano egli stesso, da una decina d’anni Sheridan è l’iniziatore di una riscoperta della Frontiera americana sul piccolo e grande schermo. Potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva Landman nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



La trama Landman è una nuova odissea ambientata nelle pianure del Texas occidentale. In questa zona, a fine Ottocento, il petrolio fece scomparire i cowboy e i loro i ranch, sostituendoli con trivelle, operai, oleodotti e fabbriche. Ed è proprio questo il mondo che viene qui raccontato. Il protagonista è Tommy Norris (interpretato da Billy Bob Thornton), un gestore di crisi per la compagnia petrolifera di Monty Miller (Jon Hamm). Quest’ultimo è uno dei più importanti petrolieri degli Stati Uniti, sposato con Cami (interpretata da Demi Moore). Miller deve gestire problemi di varia natura, tra cui l’ostilità verso il petrolio da parte della politica e dell’opinione pubblica. Una svolta green, infatti, sta cambiando le cose.

Norris ha un'ex moglie Angela (Ali Larter), una figlia Ainsley (Michelle Randolph) e un figlio maggiore Cooper (Jacob Lofland), il quale ha mollato l’Università per andare a fare il lavoro scelto dal padre.

Tommy si ritrova a dover gestire Rebecca (Kayla Wallace), l’avvocato che Miller ha assoldato per risolvere i tanti problemi e dispute legali legati al petrolio.

Tommy Norris piace ma la serie divide la critica Il vero protagonista di questa serie tv è Tommy Norris, il personaggio interpretato dal mitico Billy Bob Thornton.

Si tratta del “tuttofare”, un ex alcolista che incanta con il suo umorismo venato di cinismo puro. Mentre il personaggio di Thornton piace a tutti, per il resto la critica è molto divisa su questo nuovo show. Kelly Lawler di USA Today dà una sola stella su quattro a Landman, definendo la serie “una versione pigra e oscena del lavoro di Sheridan, con una trama confusa, personaggi dimenticabili e un fastidioso sguardo maschile che trasforma alcune scene in pornografia soft-core per uomini anziani. La serie riprende cliché da Yellowstone, senza aggiungere nulla di originale”. Invece il giornalista Giulio Zoppello nella sua recensione su Today pone l’accento su una divisione netta, semplicistica e alquanto degradante dell’universo femminile in due categorie: “pupe e damigelle da salvare. La Larter e la Randolph sono due barbie sexy e insopportabili, un cougar e una cheerleader sempre con le grazie al vento, che paiono sbucate da un programma per soli uomini degli anni ’80. Un po’ meglio con la Wallace, che però naturalmente non può non portare in dote anche lei un sex appeal da donna alpha che Sheridan ormai ha reso una costante ripetitiva”.

Hamm: “Specificità controbilanciata da temi universali” “È una storia che si svolge in una parte molto specifica del mondo, in un settore molto specifico”, spiega l’attore Jon Hamm (che interpreta il Boss, il capo, il miliardario proprietario dell’oleodotto) in una recente intervista rilasciata all’edizione italiana di Rolling Stone. “Ma la specificità della trama è controbilanciata da quelli che sono temi universali, che sono poi quelli che caratterizzano il lavoro di Taylor in generale. In Landman si parla di famiglia, di lavoro, di relazioni. Taylor ha preso tutti questi temi e li ha inseriti in uno scenario sexy, drammatico, pericoloso".

Dal canto suo, Billy Bob Thornton spiega a RS il suo ruolo, dicendo quanto segue: “Il mio personaggio è il padrone di tutto, è un tipo che lavora principalmente con le mani e che mette a posto le cose”.

