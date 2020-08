7/15 ©Getty

Negli utlimi 10 anni si è spesso diviso tra cinema, musica e tv. Per il cinema ha recitato in "The Baytown Outlaws" (2012), "The Judge" (2014), "All’ultimo voto" (2015), "Whiskey Tango Foxtrot" (2016) con Margot Robbie. È tornato sul set poi con il sequel "Babbo bastardo 2" (2016) e ha recitato in "A Million Little Pieces" del 2018