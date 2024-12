Stranger Things, il saluto degli attori dopo la fine delle riprese

Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard e Sadie Sink hanno detto addio alla serie che ha segnato la loro infanzia e adolescenza con dei toccanti post sui social

Cinque stagioni, nove anni. Il set di Stranger Things ha riempito le vite dei membri del suo cast per un lungo periodo, e alcuni di loro sono letteralmente cresciuti insieme. Così, la fine delle riprese annunciata da Netflix, non poteva lasciare indifferenti le star della popolare serie tv (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) che celebrerà il suo gran finale nel 2025.

Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard e Sadie Sink hanno deciso di aprire il loro cuore ai propri follower, mostrando con parole e immagini i sentimenti che in questo “addio” li hanno toccati. “Il diploma non dovrebbe portare sollievo, farti sentire felice di lasciarti alle spalle insegnanti e compagni di scuola? Non per me”, ha detto Millie Bobby Brown in un video su Instagram accompagnato da uno slideshow di foto in cui la si vede letteralmente crescere col suo personaggio nella serie, Undici. “Non sono nemmeno lontanamente pronta a lasciarvi. Amo ciascuno di voi e porterò per sempre i ricordi e i legami che abbiamo creato come una famiglia”.

Noah Schnapp Decisamente più lungo il post di Noah Schnapp, che dopo una introduzione in cui parla delle emozioni provate nel finire le riprese e della gratitudine che prova, lascia una lista di 10 cose che ha imparato dai suoi compagni di viaggio: “1. I fratelli Duffer mi hanno insegnato che il processo creativo richiede tempo e che va bene essere meticolosi per creare momenti perfetti; 2. Shawn Levy mi ha insegnato che, qualche volta, meno è meglio; 3. La troupe mi ha insegnato che posso essere professionale mentre costruisco legami genuini di tipo familiare; 4. Finn mi ha insegnato a essere sempre curioso e apprezzare ciò che succede dietro la cinepresa; 5. Winona ha acceso il mio amore per il cinema introducendomi ai suoi classici preferiti, da film come Voglia di tenerezza a Quasi famosi; 6. Millie mi ha insegnato ad abbracciare il mio lato più sciocco e che la vita non dovrebbe mai essere presa troppo sul serio; 7. Gaten mi ha insegnato che è figo essere nerd, e a non essere mai imbarazzato per la mia passione per l’apprendimento; 8. Caleb mi ha insegnato che essere diretti e comunicare è necessario quando hai qualcosa che ti gira per la testa; 9. Sadie mi ha insegnato che anche se stiamo crescendo, è importante accettare il bambino dentro di noi e non lasciarlo mai fuggire; 10. Charlie mi ha mostrato come la vera mascolinità sia radicata nell’amore, nella gentilezza e nella compassione” Schnapp ha poi continuato: “Stranger Things è stato più che un lavoro, è stato un sogno lungo una vita. Un sogno reso realtà grazie ai Duffer. Grazie per avermi dato un’opportunità quando avevo solo 10 anni e avermi affidato qualcosa di così importante per entrambi”.

Finn Wolfhard Finn Wolfhard ha invece condiviso alcune scene dai set delle varie stagioni: “Abbiamo appena finito di girare la quinta stagione di Stranger Things. Sono ancora sotto choc. Abbiamo girato per un anno e mi mancheranno terribilmente tutti i miei amici e i nostri personaggi. Quando penso allo show, mi immagino questa prima foto. Un mucchio di giovani goffi che fanno qualcosa che pensano sia figo ma davvero non hanno idea di cosa accadrà. Mi sento come se fossimo ancora queste persone e sono fortunato di averli ancora accanto oggi. Spero che amerete la stagione quanto la amo io. Ci vediamo l’anno prossimo”.

Sadie Sink Per Sadie Sink, “questa serie, questo personaggio, ogni persona coinvolta, mi hanno reso ciò che sono. Mi hanno dato la migliore delle infanzie. Lo show mi ha portato i miei migliori amici. Dire addio è così doloroso, ma vado via con ricordi e amore destinati a durare tutta la vita. Sono eternamente grata”.

