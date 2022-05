Stranger Things 4, il cast della serie tv con Millie Bobby Brown. FOTO

L'attesa è finita: su Netflix è disponibile la quarta stagione di Stranger Things (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Dopo quasi tre anni, scopriremo come procede la vita di Undici e dei suoi amici, in un'atmosfera ancora più cupa e inquietante rispetto ai capitoli precedenti. Ritroveremo personaggi e attori che abbiamo imparato a conoscere nelle stagioni precedenti, con qualche personaggio secondario che questa volta diventerà regular. Ecco allora gli attori del cast di Stranger Things 4