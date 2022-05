Stranger Things: David Harbour conosce il finale da anni

Provate a immaginare di conoscere con un largo anticipo il finale di una delle serie tv più popolari al mondo. E di dovervelo tenere tutto per voi, resistendo alla tentazione di comunicare a chicchessia lo spoiler supremo. Ecco, David Harbour vive da anni in questa situazione. Perché l’attore che interpreta Hopper in Stranger Things sa già come la serie andrà a finire. In realtà è uno dei pochi a cui i Matt e Ross Duffer, creatori della serie, lo abbiano rivelato.

"PENSO CHE IO DOVESSI SAPERLO"

leggi anche

Stranger Things 4, gli attori svelano i loro momenti preferiti sul set

Harbour ha poi spiegato perché a lui il finale è stato rivelato in anticipo: “Penso che avessi bisogno di saperlo mentre giravamo, in anticipo, perché mi serviva conoscere il suo destino e per quale ragione va a finire così. Penso che ci sarà qualcosa che riguarda la moralità – o almeno a uno storytelling responsabile – in ciò che i Duffer stanno facendo. C’è una ragione per cui Bob nella seconda stagione muore. È troppo innocente. Non puoi andare davanti a quel mostro e dirgli: ‘Allontanati da me, allontanati!’. Non puoi essere quella persona in questo mondo, quel tipo di persona muore. Quindi credo ci sia un discorso di responsabilità anche dietro la fine di Hopper e io avevo bisogno di saperlo per capire come indirizzarlo”.