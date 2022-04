Stranger Things, i creatori aprono la strada a possibili spin-off

“Abbiamo alcune idee” hanno rivelato i due sceneggiatori alla rivista SFX, specificando però che per loro esiste comunque un limite. “' L’idea è abbastanza eccitante da sentire l’attrazione di volerlo fare ancora? Voglio sentire quell’attrazione e pensare: 'Dio, voglio davvero farlo. Mi sento davvero entusiasta di questo progetto” hanno spiegato, rivelando quindi che lo spin-off ci sarà solo se troveranno un'idea che li convincerà ed entusiasmerà abbastanza. Le possibilità ai due fratelli non mancano, anzi. I Duffer hanno già in mente qualche possibile sviluppo. “La svolta sarà sentire come se fosse una cosa distinta, non che stiamo solo ripetendo qualcosa di già fatto. In realtà abbiamo tra le mani qualcosa di molto eccitante, quindi vedremo…” hanno dichiarato, lasciando grandi speranze ai fan di Stranger Things.

In attesa dello spin-off di Stranger Things e della quinta, conclusiva, stagione, siamo in attesa di scoprire cosa succederà nel quarto capitolo. Con l'uscita del trailer ufficiale, Netflix ha annunciato che il volume uno della quarta stagione arriverà sulla piattaforma di streaming il prossimo 27 maggio (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) mentre per il volume due bisognerà aspettare il primo luglio. La storia riprende sei mesi dopo la battaglia di Starcourt. Mentre affrontano le conseguenze di quanto accaduto, i protagonisti si separano per la prima volta e devono affrontare le difficoltà del liceo. Molti dei ragazzi rimarranno a Hawkins, in Indiana. La famiglia Byers e Undici, invece, si troveranno in California mentre Hopper sarà bloccato nel gelido inverno russo. Sui protagonisti arriva poi una nuova minaccia soprannaturale, un mostro blu che può essere fermato solo da Undici, la quale però deve capire come recuperare i suoi poteri.