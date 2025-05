Addio a Ed Gale, attore de La bambola assassina

È morto Ed Gale . Come riportato in esclusiva da TMZ , l’attore statunitense è venuto a mancare nella giornata di martedì 27 maggio. Tra i ruoli dell’artista ricordiamo anche quello di Chucky nel film La bambola assassina.

È scomparso a 61 anni Ed Gale, attore statunitense divenuto noto per ruoli in film iconici. Secondo quanto rilanciato dal magazine, l’artista è scomparso martedì 27 maggio a Los Angeles. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni sulle cause della morte. Tra i suoi ruoli più celebri ricordiamo quello di Chucky nel film La bambola assassina e di Howard il papero nella pellicola omonima.