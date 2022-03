Stranger Things 4, le prime immagini della nuova stagione

Poche ore fa Netflix ha rilasciato i primi assaggi dell'attesissima quarta stagione della serie ideata dai Duffer Brothers. Lo show, diviso in due parti, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming dal 27 maggio per quanto riguarda il primo atto e dal 1° luglio per il secondo capitolo. Visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

Netflix ha rilasciato nelle scorse ore le prime immagini della nuova stagione di Stranger Things.



“Mancano 65 giorni a #StrangerThings4, ma chi li sta contando”, scrive la piattaforma di streaming video sui propri social network, come didascalia delle dieci succulente foto che arrivano dal set (le potete vedere tutte quante in fondo a questo articolo).



Il quarto atto della serie ideata dai Duffer Brothers sarà diviso in due parti. La prima arriverà su Netflix dal 27 maggio, mentre la seconda sarà disponibile dal 1° luglio (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Lo show racconterà le conseguenze di quanto è accaduto sei mesi prima, nella battaglia di 'Starcourt' in cui è stata distrutta Hawkins. I protagonisti sono alle prese con le gravi conseguenze di ciò che è successo, inoltre le difficoltà del liceo non li agevoleranno di certo... Nel frattempo arriva una nuova minaccia, accompagnata da un mistero sanguinario. Se i nostri eroi riuscissero a risolvere quell'enigma cruento, forse gli orrori del Sottosopra potrebbero finalmente concludersi.



Potete guardare le prime immagini di Stranger Things 4



La serie

approfondimento Stranger Things 4: la data di uscita in Italia della serie tv Netflix Stranger Things è stata ideata dai Duffer Brothers ed è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment.

Matt e Ross Duffer, meglio conosciuti come Duffer Brothers, sono i produttori esecutivi, assieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, e Iain Paterson.

Stranger Things non è soltanto una serie: dal suo debutto, nel 2016, questo show è diventato un fenomeno globale. È stato insignito di più di 65 riconoscimenti, ha ricevuto la bellezza di 175 candidature a premi come Emmy, Golden Globe, Grammy, Sag, Dga, Pga, Wga, Bafta, un Peabody Award, Afi Program of the Year, People's Choice Awards, MTV Movie & Tv Awards, Teen Choice Awards e tanti altri.

È stato candidato per tre volte come Miglior serie drammatica agli Emmy ed è a oggi uno dei titoli più gettonati di Netflix. La terza stagione conta un totale di ben 582 milioni di ore di visione, una cifra astronomica che decreta Stranger Things come la seconda serie in lingua inglese nella Top 10. La seconda stagione si piazza invece al 10º posto della medesima classifica, con 427 milioni di ore di visione.



Un fenomeno globale

approfondimento Stranger Things Day, nuovo teaser della quarta stagione. VIDEO Parliamo di una serie cult, adorata dai giovanissimi così come dalla Generazione X, quella che comprende spettatori meno giovani ma che in questo show rivedono tanto del loro nostalgico passato.



La quarta stagione in arrivo avrà una prima parte che è stata ribattezzata "volume 1". Notiamo che ormai Netflix tende a fare sempre in questa maniera, quando divide uno show in blocchi: intitola i vari capitoli “volume X”.

Questa sarà la penultima stagione della serie televisiva originale firmata dei fratelli Duffer. Sarà composta da nove episodi. La stagione finale, la numero cinque, è attualmente in produzione e dovrebbe debuttare nel 2024.

Di seguito vi mostriamo la carrellata di prime immagini di Stranger Things 4. Si tratta di scatti riguardanti la prima parte di questa stagione, il cosiddetto "volume 1".