Lindsay Lohan smentisce il lifting: il segreto? Un nuovo stile di vita

L’attrice americana, prossima al ritorno sul grande schermo, racconta alla rivista Elle USA i segreti del suo glow up, dicendo addio ai rumors sul bisturi. Spiega che il suo viso luminoso è frutto di consapevolezza, routine rigorosa e scelte mirate

L’attrice statunitense, prossima al ritorno sul grande schermo, ha raccontato alla rivista Elle USA i segreti del suo glow up. Niente bisturi, quindi, ma semmai una beauty routine ben calibrata tra alimentazione, skincare e laser. “Chi ha tempo per un lifting?”, ironizza.

In occasione del suo atteso ritorno al cinema, l’attrice è stata intervistata dall'edizione americana del magazine Elle, a cui ha rivelato dettagli inediti sul cambiamento estetico che ha fatto discutere e ispirato molti.

Lindsay Lohan è pronta a riaccendere i riflettori su di sé con il sequel del film cult Quel pazzo venerdì, in uscita ad agosto, dove reciterà ancora una volta al fianco di Jamie Lee Curtis.

Smentite e sarcasmo



Negli ultimi tempi, i social e i media hanno alimentato voci insistenti su un presunto lifting facciale. Lindsay, però, non ci sta e replica con tono ironico: "Quando e dove? Chi ha il tempo?". Nessun intervento chirurgico, assicura lei, ma piuttosto una combinazione di abitudini salutari e tecniche non invasive.



Discorso a parte, invece, per il Botox, che, a sua detta, “lo fanno tutti”...

Con sincerità, Lohan ammette di ricorrere regolarmente al Botox: "Oggi chiunque fa il Botox", dice senza giri di parole.

Il suo viso disteso, privo di rughe, però pare non sia merito solo del Botox, anzi.