Quel pazzo venerdì 2, Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan si riuniscono

Non sembrano passati vent’anni per Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, che sorridono nella foto pubblicata su Instagram dalla vincitrice del premio Oscar per Everything Everywhere All At Once. La reunion delle due interpreti, arrivata dopo la fine dei 118 giorni di sciopero degli attori dello Screen Actors Guild contro gli Studios di Hollywood, lascerebbe sperare nell’effettiva lavorazione del sequel Quel pazzo venerdì 2. Nel film Disney del 2003 Curtis e Lohan interpretavano rispettivamente mamma Tess Coleman e la figlia adolescente Anna, che la mattina di un venerdì si risvegliano l’una nel corpo dell’altra. “Troppo tardi. Sei cresciuta e così meravigliosamente!” ha scritto Curtis nella didascalia del post. “Be’, è venerdì, e lo sciopero è finito quindi speriamo di poterci di nuovo scambiare i ruoli nel prossimo futuro!”.