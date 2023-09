One Piece 2, Jamie Lee Curtis vorrebbe recitare nella serie tv

“Una volta che lo sciopero contro quegli avidi dell’Alliance of Motion Picture and Television Producers si sarà concluso con un contratto equo, allora farò pressione, contando sul grande appoggio dei fan, per diventare la Dottoressa Kureha in One Piece ”. In un post pubblicato su Instagram Jamie Lee Curtis ha espresso il desiderio di recitare nella seconda stagione della serie tv live-action Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), basata sull’omonimo manga di Eiichirō Oda, nei panni dell’anziano medico dai capelli grigi dell’isola di Drum. L’intenzione dell’attrice premio Oscar, fortemente sostenuta dai fan, ha suscitato l’immediata reazione dello showrunner Matt Owens , che ha replicato in un commento: “Mammina cara, ecco perché ti abbiamo spedito quell’action figure! Non c’è bisogno di fare pressione. Quando avremo ottenuto ciò che ci spetta e saremo tornati al lavoro, parleremo!”. Curtis ha proseguito la conversazione con la pubblicazione di una video-intervista rilasciata nel 2022 in occasione della promozione del film Halloween Ends nella quale aveva rivelato di aver ricevuto dalla figlia Ruby Guest la richiesta di interpretare proprio la Dottoressa Kureha.

UNA SERIE DA RECORD

La serie tv racconta le avventure del pirata Monkey D. Luffy (interpretato da Iñaki Godoy), che con in testa un cappello di paglia e sulla nave una ciurma sgangherata parte per un viaggio epico in cerca del leggendario tesoro One Piece. Nel fine settimana di debutto One Piece ha ottenuto il record di show più visto in 84 paesi, e due settimane dopo il lancio ha ottenuto il via libera per il rinnovo con una seconda stagione. I produttori del live-action hanno dichiarato a Variety che le sceneggiature sono complete e che le prossime avventure potrebbero essere “pronte per la messa in onda” una volta terminati gli scioperi degli sceneggiatori del Writers Guild of America e degli attori dello Screen Actors Guild, che ora stanno paralizzando la realizzazione del progetto.