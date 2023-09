One Piece, la guida ai personaggi dal manga alla serie TV. FOTO

Scopriamo tutto sui personaggi della serie televisiva live action di Netflix che sta mettendo a segno numeri record di visualizzazioni. Tratta dal manga omonimo di Eiichirō Oda è diventata la più vista su Netflix in 84 Paesi. "One Piece" è disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ecco quello che bisogna sapere dei protagonisti, da Monkey D. Rufy alias "Cappello di Paglia” a Nami, Zoro, Sanji e Usopp