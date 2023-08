One Piece, il cast della serie TV ricrea una celebre cover del manga

Giovedì 31 agosto la serie TV sbarcherà su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

A poche ore dal debutto su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), i cinque protagonisti di One Piece hanno ricreato la cover dell’undicesimo numero del manga di Eiichirō Oda .

L’account Twitter Pop Crave ha riportato l’immagine postata dal profilo Instagram della serie TV affiancandola alla copertina del manga. Al centro della scena Nami, in basso a sinistra Usopp, alle loro spalle Zoro, Monkey D. Rufy e Sanji.

Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero e Taz Skylar saranno Monkey D. Rufy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji. La serie TV porterà il pubblico nell’incredibile e straordinario mondo nato dalla mente di Eiichirō Oda. In attesa dell’uscita, i cinque attori hanno posato per uno scatto ricreando la cover dell’undicesimo numero del manga.

Iñaki Godoy ha raccontato: “Il live action di One Piece sarà entusiasmante, i fan vedranno quel mondo e i suoi personaggi prendere vita. E chi non conosce questa storia potrà viverla per la prima volta”.

One Piece è il manga più venduto di sempre con un successo tale da averlo reso famoso a livello internazionale. Nei giorni scorsi Netflix Italia ha pubblicato un filmato del dietro le quinte per mostrare la realizzazione della serie TV.

A luglio l’account Instagram della serie TV aveva condiviso le parole con le quali Eiichirō Oda aveva espresso entusiasmo per la produzione: “Abbiamo lavorato duramente. Tutti gli sforzi degli attori, la costruzione del mondo e i costumi, lo sviluppo delle cose in un modo che potesse essere fatto soltanto nel live action, i dialoghi e l’intero processo di così tante persone che si sono unite sono già di per sé una festa”

La trama ufficiale della serie TV recita: “Con il suo cappello di paglia e una ciurma sgangherata il pirata Monkey D. Luffy parte per un viaggio epico in cerca del tesoro in questo adattamento live action del celebre manga”.