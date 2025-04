1/12 ©Getty

I protagonisti di The White Lotus 3 e di The Last of Us 2 si sono riuniti a Sydney per la gioia dei fan delle due serie televisive, tra le più in vista della stagione, per un evento targato HBO Max.

Entrambi gli show targati HBO sono trasmessi in Italia in esclusiva da Sky e in streaming solo su Now, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti.

I due titoli si avvicenderanno nella programmazione settimanale. Dopo la diffusione dell'ultimo episodio di The White Lotus 3, partirà il nuovo ciclo di puntate di The Last of Us

The Last of Us 2, quando esce la seconda stagione su Sky e cosa sapere