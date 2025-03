The Last of Us 2, Bella Ramsey e Pedro Pascal alla première a LA

1/14 ©Getty

Bella Ramsey e Pedro Pascal hanno posato assieme a lungo per i fotografi alla première di Los Angeles di The Last of Us 2, la serie evento che debutterà in tutto il mondo il prossimo 14 aprile, trasmessa in Italia in contemporanea con la messa in onda su HBO negli Stati Uniti in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

The Last of Us, il trailer della seconda stagione. Dal 14 aprile su Sky e NOW