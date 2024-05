The Last of Us 2, Jeffrey Wright entra nel cast col ruolo di Isaac

L'attore di Westworld e American Fiction riprenderà il personaggio che aveva già interpretato nel secondo capitolo della saga videoludica, il capo di una milizia impegnata in una lunga guerriglia contro un nemico pieno di risorse

Un altro grande nome si unisce al cast della seconda stagione di The Last of Us, serie HBO disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, tratta dall’omonimo videogame Naughty Dog per PlayStation, creata da Craig Mazin e Neil Druckmann.

Jeffrey Wright è Isaac in The Last of Us 2 Dopo la diffusione delle prime immagini che ritraggono ancora Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie, la produzione ha annunciato l’ingresso tra gli attori della seconda stagione di Jeffrey Wright, attore vincitore di un Emmy e candidato agli Oscar, noto al grande pubblico per le sue interpretazioni nella serie Westworld e in film come The French Dispatch e American Fiction. Wright interpreterà il ruolo di Isaac, leader di una milizia impegnata in una lunga guerriglia contro un nemico pieno di risorse, a cui aveva già prestato la voce nel secondo capitolo della saga videoludica. vedi anche The Last of Us, le prime immagini della seconda stagione

LA CARRIERA DI JEFFREY WRIGHT Jeffrey Wright è un attore pluripremiato, vincitore di Tony, Emmy, AFI e Golden Globe, che nel corso della sua carriera è stato impegnato al teatro, al cinema e in televisione. Il suo ruolo in American Fiction (film scritto e diretto da Cord Jefferson, premiato con un Oscar per la migliore sceneggiatura originale) gli è valso la nomination agli Oscar come migliore attore protagonista, oltre a quelle ai Golden Globe, ai Critics Choice Awards, ai SAG Awards. In televisione è stato Bernard Lowe nella serie HBO Westworld, ruolo che gli è valso tre nomination agli Emmy per le quattro stagioni della serie, oltre che Belize in Angels in America (serie antologica HBO). A teatro ha ricevuto il Tony per Angels in America: Perestroika, spettacolo di Broadway scritto da Tony Kushner. Al cinema, tra gli altri, ha recitato diretto da Wes Anderson in The French Dispatch (2021) e Asteorid City (2023), in The Batman di Matt Reeves (2022) dove interpreta il commissario Gordon, in Rustin di George C. Wolfe (2023).

IL CAST DI THE LAST OF US 2 Il cast della seconda stagione di The Last of Us si compone dunque così: Pedro Pascal e Bella Ramsey confermatissimi nei ruoli dei protagonisti Joel ed Ellie, Gabriel Luna in quello di Tommy, fratello di Joel, con Rutina Wesley nei panni di Maria, sua moglie. Si uniscono alla serie per la seconda stagione Kaitlyn Dever nei panni di Abby, Isabela Merced in quelli di Dina, Young Mazino come Jesse, Ariela Barera per Mel, Tati Gabrielle nel ruolo di Nora, Spencer Lord in quello di Owen, Danny Ramireza come Manny e Jeffrey Wright nel ruolo di Isaac. Catherine O’Hara (Mamma ho perso l’aereo) sarà guest star. leggi anche The Last of Us 2, annunciati quattro nuovi membri del cast

AUTORI E PRODUTTORI Anche la seconda stagione di The Last of Us è scritta da Craig Mazin e Neil Druckmann, che fanno anche da produttori esecutivi. La serie è una co-produzione di HBO e Sony Pictures Television, con la produzione esecutiva di Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. Le compagnie produttrici sono PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog. leggi anche The Last of Us 2, Kaitlyn Dever entra nel cast

LA TRAMA DELLA PRIMA STAGIONE La storia è ambientata 20 anni dopo lo scoppio di una pandemia che ha distrutto la civiltà moderna. Joel, uno dei superstiti alla catastrofe, viene ingaggiato per portare Ellie, una ragazza di 14 anni, fuori da una zona di quarantena militarizzata. Ciò che era iniziato come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti, in cui i due protagonisti finiscono per dipendere l’uno dall’altra.