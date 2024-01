The Last of Us 2, Kaitlyn Dever entra nel cast

“Niente conta più del talento e siamo entusiasti avere un’acclamata artista come Kaitlyn che si unisce a Pedro, Bella e al resto della nostra famiglia”. Questa è la nota ufficiale con cui Craig Mazin e Neil Druckmann hanno annunciato l’entrata nel cast della seconda stagione di "The Last of Us" dell’attrice, che si calerà nei panni di Abby. L’ufficializzazione conferma i rumors che circolavano già da tempo. La serie TV è disponibile su Sky e in streaming su NOW

Kaitlyn Dever si unisce al cast della serie televisiva The Last of Us (disponibile su Sky e in streaming su NOW), andando a interpretare sul set il personaggio di Abby nella seconda stagione dello show.

“Niente conta più del talento e siamo entusiasti avere un’acclamata artista come Kaitlyn che si unisce a Pedro, Bella e al resto della nostra famiglia”. Questa è la nota ufficiale con cui Craig Mazin e Neil Druckmann hanno annunciato l’entrata nel cast dell’attrice. L’ufficializzazione conferma i rumors che circolavano già da tempo.

“Il nostro processo di casting per la seconda stagione è stato identico a quello della prima stagione: cerchiamo attori di livello mondiale che incarnino le anime dei personaggi nel materiale originale”, spiegano i creatori di The Last of Us.

Kaitlyn Dever, rappresentata da UTA e Felker Toczek Suddleson Abramson McGinnis Ryan, interpreterà il ruolo di Abby, un abile soldato che vedremo in cerca di vendetta, per rendere giustizia a coloro che amava.

Quello dell’entrata "a gamba tesa" di Dever è il primo grande annuncio sul nuovo capitolo della serie Hbo, ma come preannuncia The Hollywood Reporter, ne seguiranno altri nei prossimi giorni, di cui vi daremo senz'altro i dovuti aggiornamenti.