L'amore è cieco, il reality con Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Una delle coppie più apprezzate del panorama televisivo italiano conducono un nuovo attesissimo reality show. Lui, fresco del successo ottenuto con il programma Sky Original “Money Road”, e lei, ormai una veterana del piccolo schermo, saranno per la prima volta insieme alla conduzione di un programma, accompagnando i concorrenti in un percorso unico e coinvolgente



L'amore è cieco è il nuovo reality di Netflix condotto da Fabio Caressa e Benedetta Parodi.

Una delle coppie più apprezzate del panorama televisivo italiano conducono un nuovo attesissimo reality show. Lui, fresco del successo ottenuto con il programma Sky Original Money Road, e lei, ormai una veterana del piccolo schermo, saranno per la prima volta insieme alla conduzione di un programma, accompagnando i concorrenti in un percorso unico e coinvolgente. Netflix si prepara a lanciare in Italia la prima edizione italiana di Love is Blind, il celebre reality show che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo proponendo un approccio inedito e originale all’amore. A guidare questa nuova versione nostrana saranno dunque Caressa e Parodi.



Scopriamo di seguito cosa bisogna sapere del reality L'amore è cieco, prossimamente in arrivo su Netlfix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale di L'amore è cieco nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Il debutto in Italia Il format originale di Love is Blind ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti nel 2020, ottenendo un successo straordinario che ha spinto la produzione a esportare il progetto in diversi Paesi, tra cui Giappone, Brasile, Svezia, Regno Unito, Messico, Arabia Saudita, Germania, Argentina e ora anche in Italia. Prodotto da Banijay Italia, L’amore è cieco si presenta come un esperimento sociale che rivoluziona le dinamiche del dating tradizionale. L’obiettivo è semplice ma potente: permettere a un gruppo di single di conoscersi e innamorarsi senza mai vedersi, eliminando così le distrazioni e le barriere visive che spesso influenzano i rapporti sentimentali. Approfondimento Benedetta Parodi, tra Bake Off e il matrimonio con Caressa. FOTOSTORIA

Come funziona il reality Nel corso del programma, i partecipanti avranno la possibilità di interagire e costruire legami profondi in assenza dell’aspetto fisico, scegliendo potenziali partner da sposare senza averli mai incontrati di persona. Successivamente, una volta che le coppie si saranno formate e saranno arrivate alla promessa di matrimonio, potranno confrontarsi con la realtà quotidiana, vivendo insieme nelle loro routine fatte di lavoro, amici e famiglia. Il destino delle coppie sarà messo alla prova dagli eventi esterni e dalle difficoltà della vita di tutti i giorni: saranno in grado di superare queste sfide o rinunceranno all’amore nato “cieco” nel momento in cui dovranno affrontare le nozze? Approfondimento Money Road, quasi 1 milione di spettatori per il secondo episodio

Produzione e sceneggiatura italiana La regia della versione italiana è affidata ad Angelo Poli, mentre la sceneggiatura è curata da Magda Geronimo, Valentina Massouda e Antonio Vicaretti. L’adattamento locale si propone di mantenere intatto il cuore emotivo e la struttura innovativa del format originale, cercando di trasporre in modo autentico le dinamiche umane e sentimentali che rendono Love is Blind un fenomeno globale. Approfondimento Money Road, debutto con oltre un milione di spettatori