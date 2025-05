1/14 ©Ansa

Benedetta Parodi è una figura molto amata della televisione italiana. Giornalista, scrittrice e conduttrice, ha legato il suo volto al mondo della cucina. Scopriamo la sua carriera e la sua vita personale, dalla sua lunga avventura a Bake Off Italia alla relazione con il marito con Fabio Caressa, noto volto di Sky oggi alla conduzione di "Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo" dal 29 maggio, tutti i giovedì per sei settimane su Sky e in streaming su NOW, e anche in simulcast su TV8





Bake Off Italia, Benedetta Parodi lascia. Al suo posto Brenda Lodigiani. VIDEO