Scopri quanto conosci Cristina Parodi, ospite a EPCC. FAI IL QUIZ

L’ esordio di Cristina Parodi sul piccolo schermo risale alla fine degli anni Ottanta prima in piccole emittenti locali, poi in reti nazionali dove tratta (anche) di calcio insieme al collega Maurizio Mosca , fino ad approdare alla conduzione del telegiornale negli anni Novanta. La sua attività di giornalista, nel corso del tempo, trova terreno fertile anche in rotocalchi e trasmissioni di costume e società, che vedono la conduttrice alternarsi fra storie di cronaca nera, spettacolo, gossip e molto altro.

Alessandrina di nascita, la Parodi vive a Bergamo, fra le città più colpite dalla pandemia ( AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE – LA MAPPA ) : dal Teatro di Via Belli a Milano racconterà al pubblico di E poi c’è Cattelan come ha trascorso il periodo di lockdown. A rafforzare la sua testimonianza sarà un intervento del marito Giorgio Gori , sindaco del capoluogo lombardo, che si collegherà con lo show.

Insignita nel 1998 ad Alghero del Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo per la sezione giornalismo, la Parodi (FOTO) in occasione della prossima puntata di E poi c’è Cattelan tornerà alle origini, leggendo le notizie seduta al bancone di un telegiornale insolito e irriverente, in perfetto stile EPCC.

Cristina Parodi sarà ospite dello show condotto da Alessandro Cattelan, martedì dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand.

