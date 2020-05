Deve la fama a Disney Channel: oggi è un’attrice, modella e cantante conosciuta in tutto il mondo. Alessandro Cattelan è pronto a scoprire tutti i segreti della star americana, compagna del cantante Benjamin Mascolo, durante la quinta puntata di E poi c’è Cattelan. Martedì alle 21.15 su Sky Uno

Benji & Fede, ospiti domani sera di Alessandro Cattelan a EPCC LIVE, saranno accompagnati dalle fidanzate, Bella Thorne e Paola Di Benedetto. EPCC LIVE è in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Bella Thorne, attrice e cantante statunitense, fa coppia fissa con Benjamin Mascolo da più di un anno e prenderà parte allo show irriverente di Sky Uno, svelando i segreti del suo successo e curiosità sulla sua vita privata.

Il grande pubblico non la conosce solamente per la sua vita privata: la Thorne debutta a Hollywood all’età di appena sei anni, ma la vera fama arriva qualche tempo più tardi, quando la baby attrice diventa uno dei volti più conosciuti di Disney Channel, grazie alla serie creata da Chris Thompson, A tutto ritmo.

Non solo cinema e tv: Bella Thorne si fa largo anche nell’universo musicale. Dopo alcune collaborazioni con l’amica Zendaya, dà il via alla carriera solista pubblicando il suo primo album, dalle influenze rap e pop.

Spesso al centro del gossip, la star è molto attiva sui social network, dove condivide scatti professionali e momenti di vita quotidiana (anche di coppia) per i suoi numerosissimi fan.

Martedì sera Bella Thorne è ospite dello show condotto da Alessandro Cattelan dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand.

