Costanza, presentata la nuova serie Rai dal romanzo di Alessia Gazzola

Una nuova protagonista femminile si prepara a conquistare il pubblico di Rai1. A partire dal 30 marzo, per quattro prime serate, andrà in onda l’adattamento tv del fortunato libro, bestseller di Gazzola. La serie, presentata a Roma nelle scorse ore nel suggestivo scenario del Circolo Sportivo Rai di Tor di Quinto, porta sul piccolo schermo la storia della paleopatologa Costanza Macallè, interpretata da Miriam Dalmazio. Tra amore, mistero e un tuffo nella storia, la fiction promette di offrire un mix avvincente di emozioni e colpi di scena.

Un'eroina tra scienza e sentimenti La protagonista, Costanza Macallè, è una ricercatrice dell'Istituto di Paleopatologia, una disciplina che indaga le malattie del passato attraverso l'analisi dei resti umani. A interpretarla è Miriam Dalmazio, già apprezzata dal pubblico per il suo ruolo in Studio Battaglia. L'attrice racconta di essersi subito riconosciuta in Costanza per alcuni dettagli, come i capelli rossi e le origini siciliane, ma di aver scoperto, leggendo la sceneggiatura, di trovarsi di fronte a un personaggio fuori dagli schemi, una donna brillante e determinata, ma anche caotica e imprevedibile. Madre single, Costanza avrebbe voluto costruire la sua carriera a Londra, ma quando scopre che a Verona è stato indetto un concorso per un assegno di ricerca, decide di partecipare. Lo vince e la sua vita prende una direzione inaspettata.

Un intreccio tra passato e presente Al centro della storia non c'è solo la vita di Costanza, ma anche un'indagine storica che si intreccia con le sue vicende personali. Il suo incarico la porta a studiare i resti di Selvaggia di Staufen, figlia illegittima di Federico II di Svevia, ritrovati nei pressi del Castello di Montorio. Il regista Fabrizio Costa sottolinea come la serie si sviluppi su due piani narrativi, mettendo in parallelo le vite delle due donne, separate da otto secoli di storia ma legate da un filo invisibile fatto di sentimenti e scelte difficili.

Un amore in bilico e un mistero da risolvere Accanto a Costanza, si muovono altri personaggi che complicano e arricchiscono la narrazione. Marco, interpretato da Marco Rossetti, è un architetto con una vita apparentemente perfetta, in procinto di sposarsi. Ma il ritorno di Costanza nella sua esistenza rimette tutto in discussione, riaccendendo una passione mai del tutto sopita. Tuttavia, lei è corteggiata anche da un altro uomo, interpretato da Lorenzo Cervasio, e si trova così divisa tra due amori mentre affronta le sfide di un lavoro impegnativo.

Tra realtà e finzione: il fascino della paleopatologia Alessia Gazzola ha raccontato che l'idea per Questione di Costanza è nata per caso, dopo aver visto un servizio del TgR Veneto su un team di paleopatologi impegnati in uno studio a Verona. La scrittrice ha voluto mescolare elementi storici reali con la fantasia narrativa, creando una trama coinvolgente che permette al pubblico di scoprire aspetti inediti di una disciplina poco conosciuta. La paleopatologia diventa così uno strumento per riportare alla luce segreti del passato, con Costanza che si muove tra amore e scienza, ragione e sentimento, in una costante ricerca di equilibrio tra la sua vita privata e il suo destino professionale.