James Cameron torna al fantasy annunciando il nuovo film "The Devils"

James Cameron annuncia un nuovo film, dimostrando di voler tornare al fantasy con The Devils, un progetto ispirato al romanzo omonimo di Joe Abercrombie. Con Avatar: Fire and Ash in dirittura d’arrivo, il regista canadese guarda già oltre il pianeta Pandora. Il terzo episodio della saga Avatar, attualmente in post-produzione, approderà nelle sale il 19 dicembre 2025 e vedrà il ritorno sul grande schermo di Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Ma mentre l’attesa per Fire and Ash cresce, il regista di Titanic lancia già la prossima sfida creativa, questa volta in un universo del tutto nuovo.

L’annuncio del nuovo progetto è arrivato direttamente dai social, tramite Facebook, dove Cameron ha comunicato l’acquisizione dei diritti cinematografici del romanzo The Devils da parte della sua casa di produzione, la Lightstorm. Non si tratterà solo di un adattamento: Cameron collaborerà direttamente con Joe Abercrombie alla stesura della sceneggiatura, rendendo ancora più stretta la sinergia tra autore letterario e regista. L’annuncio social ha generato un’ondata di entusiasmo titanica (!) per un nome amatissimo del grande schermo.



Potete guardare il messaggio di James Cameron condiviso sulla sua pagina di Facebook nel post che trovate in fondo a questo articolo.