Franco126 in concerto a Roma, la possibile scaletta

Quarta data nella sua città per il cantautore di Trastevere che porta in giro per l'Italia il Futuri Possibili – Club Tour 2026
Federico Bertollini, il cantautore di Trastevere che ha scelto di chiamarsi Franco 126 in onore dei 126 gradini della scalinata di viale Glorioso, il 13 gennaio calerà il suo poker romano con l'ultimo dei quattro concerti all'Atlantico di Roma che hanno come protagonista l'album Futuri Possibili. Lo spettacolo ha una scenografia "condivisa" con Zoltar 126, un cartomante virtuale che commenta le sue performance in romanesco. Il suo tour italiano terminerà il 26 sempre di gennaio a Milano e a marzo traslocherà all'estero: il 12 marzo ad Amsterdam, il 14 a Bruxelles, il 15 a Londra, il 16 a Parigi, il 18 marzo a Barcellona e il 22 marzo a Berlino. Franco 126 è considerato uno dei migliori rappresentanti della nuova generazione di cantautori, Indie-pop.
LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO ALL'ATLANTICO DI ROMA
Questa le canzoni che i fan potrebbero ascoltare il 13 gennaio, tenendo presente che Franco 126 non lesina sorprese e che spesso sul palco con lui ci sono degli ospiti.
Futuri Possibili
Fa lo stesso
San Siro
Sempre in Due
Blue Jeans
Solo Guai
Nuvole di Drago
Maledetto tempo
Ieri l’Altro
Frigobar
Simone
Che senso ha
Senza di Me
Nottetempo
Stanza Singola
Vabbè Brioschi
Bella Mossa
Frasi Fatte
Prima dell’Alba
Scacciapensieri
Due Estranei
Ancora No
Angelo
