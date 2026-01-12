Franco126 in concerto a Roma, la possibile scaletta

Federico Bertollini, il cantautore di Trastevere che ha scelto di chiamarsi Franco 126 in onore dei 126 gradini della scalinata di viale Glorioso, il 13 gennaio calerà il suo poker romano con l'ultimo dei quattro concerti all'Atlantico di Roma che hanno come protagonista l'album Futuri Possibili. Lo spettacolo ha una scenografia "condivisa" con Zoltar 126, un cartomante virtuale che commenta le sue performance in romanesco. Il suo tour italiano terminerà il 26 sempre di gennaio a Milano e a marzo traslocherà all'estero: il 12 marzo ad Amsterdam, il 14 a Bruxelles, il 15 a Londra, il 16 a Parigi, il 18 marzo a Barcellona e il 22 marzo a Berlino. Franco 126 è considerato uno dei migliori rappresentanti della nuova generazione di cantautori, Indie-pop.