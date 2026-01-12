Offerte Sky
Franco126 in concerto a Roma, la possibile scaletta

Musica
Quarta data nella sua città per il cantautore di Trastevere che porta in giro per l'Italia il Futuri Possibili – Club Tour 2026

Federico Bertollini, il cantautore di Trastevere che ha scelto di chiamarsi Franco 126 in onore dei 126 gradini della scalinata di viale Glorioso, il 13 gennaio calerà il suo poker romano con l'ultimo dei quattro concerti all'Atlantico di Roma che hanno come protagonista l'album Futuri Possibili. Lo spettacolo ha una scenografia "condivisa" con Zoltar 126, un cartomante virtuale che commenta le sue performance in romanesco. Il suo tour italiano terminerà il 26 sempre di gennaio a Milano e a marzo traslocherà all'estero: il 12 marzo ad Amsterdam, il 14 a Bruxelles, il 15 a Londra, il 16 a Parigi, il 18 marzo a Barcellona e il 22 marzo a Berlino. Franco 126 è considerato uno dei migliori rappresentanti della nuova generazione di cantautori, Indie-pop.

LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO ALL'ATLANTICO DI ROMA

Questa le canzoni che i fan potrebbero ascoltare il 13 gennaio, tenendo presente che Franco 126 non lesina sorprese e che spesso sul palco con lui ci sono degli ospiti.
 

Futuri Possibili 

Fa lo stesso 

San Siro

Sempre in Due

Blue Jeans 

Solo Guai 

Nuvole di Drago 

Maledetto tempo 

Ieri l’Altro 

Frigobar

Simone 

Che senso ha 

Senza di Me 

Nottetempo 

Stanza Singola 

Vabbè Brioschi 

Bella Mossa 

Frasi Fatte 

Prima dell’Alba 

Scacciapensieri 

Due Estranei

Ancora No 

Angelo 

