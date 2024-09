James Cameron, il prossimo film sarà sulla bomba di Hiroshima

Il mitico regista di Terminator e Titanic ha acquistato i diritti del libro Ghosts of Hiroshima, che sarà pubblicato da Blackstone Publishing nell'agosto 2025 (in occasione dell’80º anniversario del lancio della bomba nel 1945). Il cineasta canadese dei record vuole assolutamente dirigere l'adattamento cinematografico dell’opera (scritta da Charles Pellegrino) non appena la produzione di Avatar lo permetterà



James Cameron ha deciso: il suo prossimo film sarà sulla bomba atomica esplosa su Hiroshima.



Il mitico regista di Terminator e Titanic ha acquistato i diritti del libro Ghosts of Hiroshima, che sarà pubblicato da Blackstone Publishing nell'agosto 2025 (in occasione dell’80º anniversario del lancio delle due bombe atomiche nel 1945, sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki). Il cineasta canadese dei record vuole assolutamente dirigere l'adattamento cinematografico dell’opera (scritta da Charles Pellegrino), e lo farà non appena la produzione di Avatar lo permetterà.

Cameron intende combinare e adattare Ghosts of Hiroshima (che letteralmente si può tradurre come “i fantasmi di Hiroshima”) e un altro libro di Pellegrino, intitolato Last Train From Hiroshima e uscito nel 2015. Le due opere di Charles Pellegrino verranno quindi combinate in un'unica pellicola, il cui titolo dovrebbe coincidere con quello del volume pubblicato nel 2015: il film di James Cameron si intitolerà infatti Last Train from Hiroshima, secondo ciò che riportano i media statunitensi.



Un uomo che ha subito entrambe le bombe La pellicola racconterà la vera storia di un uomo giapponese durante la seconda guerra mondiale. Si tratta di un uomo che sopravvisse a due bombardamenti atomici: dopo essere sopravvissuto all’esplosione di Hiroshima, prese un treno per Nagasaki, subendo lì un’altra detonazione, a pochi giorni dalla prima. Lo scrittore che firma i due testi letterari, Charles Pellegrino, ha lavorato come consulente scientifico per James Cameron sia per Avatar che per Titanic. Cameron è interessato a portare questa storia sul grande schermo da oltre 20 anni.

Il primo film narrativo (oltre ad Avatar) dal 1997 Il progetto segnerà il primo film narrativo del regista canadese al di fuori del franchise di Avatar dal 1997, anno in cui uscì Titanic.

Il vincitore dell’Oscar ha all'attivo anche film come Terminator, Aliens, The Abyss, Terminator 2: Judgment Day e True Lies, giusto per citare alcuni dei titoli cult che costellano la cinematografia di Cameron. Tra i suoi progetti documentari, ricordiamo Ghosts of the Abyss, Aliens of the Deep e anche Expedition: Bismarck.

A negoziare l'accordo c'è Shane Salerno

Shane Salerno di The Story Factory ha negoziato l'accordo per questo progetto che si preannuncia epocale. In precedenza, Shane Salerno ha collaborato con Cameron alla sceneggiatura di Avatar: La via dell'acqua, inoltre contribuirà anche alla creazione della sceneggiatura di Avatar: Fire and Ash e ai successivi sequel del franchise, come riporta il magazine americano Deadline. L'autore dei due libri da cui tutto partirà, Charles Pellegrino, è rappresentato dalla The Story Factory di Salerno, che si occuperà della vendita dei diritti internazionali del suo nuovo libro.