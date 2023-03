La trappola atomica: in un libro film, serie TV e dischi sulla bomba

Un saggio fresco di stampa intitolato “La trappola atomica. Come la bomba ha contaminato la cultura pop” mette insieme per la prima volta in assoluto tutti i film, i romanzi, le canzoni, i videogiochi, le opere d'arte, le serie televisive, i fumetti e addirittura i cartoni animati che trattano di bomba a fissione nucleare. È la prima “enciclopedia analitica” che vuole raccogliere ogni opera culturale che racconta cosa accadrebbe se il micidiale tasto che l'uomo ha in mano venisse ancora una volta schiacciato

In un periodo storico in cui l'incubo della bomba atomica torna a spaventarci come all'epoca della Guerra Fredda, esce un libro che raccoglie per la prima volta in assoluto tutte le opere culturali che parlano di ordigni a fissione nucleare. Si intitola La trappola atomica. Come la bomba ha contaminato la cultura pop (Ultra, 2023) ed è il saggio fresco di stampa scritto da Camilla Sernagiotto (giornalista collaboratrice di Sky TG24, oltre che del Corriere della Sera). In questo testo vengono cuciti assieme per la prima volta nella storia le pellicole cinematografiche, i romanzi, le canzoni, i videogame, le opere d'arte, le serie televisive, i fumetti e perfino i cartoni animati che trattano di bomba atomica. È un libro che vuole offrirsi come la prima “enciclopedia analitica” della bomba, un “tesoretto” che raccoglie orrori e devastazioni di stampo atomico per rendere più chiaro ai nostri occhi cosa potrebbe accadere se la grande paura dello scoppio dell’atomica si traducesse in realtà.

Dopo una prima parte che racconta in maniera dettagliata il Progetto Manhattan (il programma militare statunitense da cui tutto ebbe inizio nel deserto di Los Alamos, incubatrice del primo ordigno chiamato Gadget) e di tutti i vari passaggi che hanno portato allo sgancio delle bombe Little Boy e Fat Man su Hiroshima e Nagasaki, La trappola atomica passa al vaglio l’arte in ogni sua declinazione. Si parte dal capitolo inerente all’arte pittorica e scultorea con le opere della pop art di James Rosenquist e Andy Warhol, le sculture fatte con materiale radioattivo di Tony Price e le bombe “lanciate” per strada dal famoso street artist Banksy (oltre a tante altre opere meno note). Molti dei diretti interessati - gli artisti ancora viventi oppure i loro eredi - sono stati interpellati dall’autrice. Le parole dei protagonisti dell'era atomica offrono così una visione inedita della bomba, impreziosendo ancora di più un testo che racconta le tante declinazioni dell’Apocalisse descritte dagli autori della cultura del Novecento e del Nuovo Millennio.

Ci sono anche parecchi contributi di esperti, tra cui il giornalista di Sky TG24 specializzato in cinema Paolo Nizza, che offre una sua interpretazione dei film che trattano di ordigni a fissione nucleare, detonazioni e desolazione post-atomica. Anche il giornalista Mattia Carzaniga offre un suo contributo a tema serie TV, mentre il giornalista, dj e scrittore Massimo Cotto racconta la bomba con focus musicale. E per quanto riguarda i videogame, luminari del calibro di Federico Cella e Fabrizia Malgieri del Corriere della Sera (rispettivamente caporedattore della redazione di Tecnologia del Corriere e giornalista specializzata in videogame, oltre a essere ricercatrice presso l’Università IULM sulla rappresentazione femminile nei videogiochi) propongono la propria visione di come i videogiochi siano stati influenzati dall'atomica. Da Stefano Priolo di Wired a Renato Tortarolo del Secolo XIX e Pierfrancesco Pacoda de Il Resto del Carlino, sono stati interprellati in questa sede tanti esperti di musica, cinema, televisione, arte, fumetti e, in generale, di cultura pop. Non manca all’appello nessuna delle branche artistiche: c’è la letteratura, il teatro, i fumetti, la musica. E ancora: videogiochi, cinema, radio, televisione, giornali, riviste, serie televisive, persino cartoni animati.

La parte dedicata ai film si sofferma su capolavori come Il dottor Stranamore - Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba di Kubrick e Il pianeta delle scimmie così come analizza i film indiani meno noti, raccogliendo qualsiasi lungometraggio sul tema che sia mai stato prodotto al mondo. Oltre a esserci tutti i lungometraggi, sono presenti anche i cortometraggi più significativi. Allo stesso modo, la sezione sulla musica passa in rassegna mostri sacri delle sette note come Bob Dylan, Crosby, Stills & Nash, Jefferson Airplane e gli U2, tra gli altri, fino ad arrivare ai gruppi punk meno conosciuti e all’heavy metal, un genere musicale che si rivela indissolubilmente legato alla guerra nucleare.

Twin Peaks è una metafora della bomba atomica?



La trappola atomica. Come la bomba ha contaminato la cultura pop illustra per la prima volta in un volume la suggestiva teoria di Camilla Sernagiotto secondo cui la serie televisiva Twin Peaks di David Lynch sarebbe una metafora del Progetto Manhattan, il programma militare statunitense per l’ideazione e la produzione dei primi ordigni nucleari.

Ben prima che andasse in onda l’episodio 8 della serie sequel di Twin Peaks – quello che mostra la sequenza dell’esplosione della bomba atomica, trasmesso per la prima volta il 25 giugno 2017 su Showtime in Usa e il 30 giugno 2017 in Italia su Sky Atlantic – Camilla Sernagiotto formulò la teoria secondo la quale Twin Peaks sarebbe una metafora della bomba atomica, parlandone proprio qui: in un articolo pubblicato sul sito di Sky TG24 il 17 maggio 2016 si notavano per la prima volta incredibili coincidenze tra i nomi dei personaggi dello show di David Lynch e quelli di coloro che hanno lavorato al Progetto Manhattan per inventare, costruire e poi sganciare le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki.

Dallo sceriffo della cittadina Twin Peaks, Harry S. Truman (il cui nome ricalca perfettamente quello del presidente degli Stati Uniti d’America che fra il 6 e il 9 agosto 1945 ordinò di fare esplodere la prima bomba atomica su Hiroshima e la seconda su Nagasaki) alla cugina di Laura Palmer, Maddy Ferguson (il cui cognome è quello del co-pilota del bombardiere Bockscar, che il 9 agosto 1945 sganciò la bomba atomica su Nagasaki), le coincidenze tra i personaggi della serie televisiva di Lynch e gli scienziati e militari collegati alla bomba sono davvero impressionanti.

La stessa Laura Palmer ricorda "Ray Palmer, personaggio dei fumetti della DC Comics nato negli anni Sessanta che si trasforma nel Supereroe Atomo. Quando Ray Palmer non veste i super-panni, è un professore di fisica della Ivy University di Ivy Town (cittadina fittizia del New England) ed è specializzato in compressione della materia”, si legge ne La trappola atomica.