La maledizione del Dakota, misteri del palazzo in cui fu ucciso Lennon

Il Dakota Building (The Dakota) è uno dei più famosi edifici di New York. Si trova nell'Upper West Side di Manhattan. È considerato un vero e proprio monumento dello spettacolo, per tanti motivi. Innanzitutto perché da sempre è scelto da star del cinema e della musica, che fanno a gara per vivere qui dentro. Tuttavia non è così facile: un comitato formato dagli inquilini del Dakota decide chi può andare ad abitare lì e chi no. Molte star sono state respinte, per esempio pare siano state lasciate fuori dalla porta Melanie Griffith e Antonio Banderas, tra gli altri



La maledizione del Dakota, libro svela i misteri del palazzo in cui fu ucciso Lennon