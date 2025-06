Dalle sfilate internazionali le proposte adatte a ogni tipo di cerimonia: da quelle diurne, a quelle nel verde, a quelle in terrazza. Le sfilate di Milano, Parigi e New York invitano le donne ad osare. In alternativa allo stile monocromo, fiori bold, ricami di stoffa in 3D e crochet, indicatissimo per la bella stagione. Il pezzo chiave? La stola, da annodare in maniera ricercata



A cura di Vittoria Romagnuolo