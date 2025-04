Moda matrimonio, 14 idee di abito per le invitate a una cerimonia

2/14 ©Getty

L'ABITO LUNGO PLISSETTATO - Alberta Ferretti è celebre per le sue proposte da sera e da red carpet, abiti eleganti pensati per le dee contemporanee.

Questo look, apparso nella collezione Primavera-Estate 2025, coniuga la grazia sofisticata della lavorazione plissé sul tessuto chiffon all'energia dell'arancione, tonalità in voga anche in questa stagione